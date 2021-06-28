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Хавбек сборной Украины больше не сыграет на Евро. Впереди — матч 1/8 финала со Швецией

Хавбек сборной Украины больше не сыграет на Евро. Впереди — матч 1/8 финала со Швецией
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Фланговый полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустит остаток чемпионата Европы – 2020, сообщил директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в преддверии матча 1/8 финала со Швецией.

«Есть не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко… Зубков не сможет сыграть», — приводит слова Денисова Football.ua.

Зубков получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами (2:3). Два последующих матча группового этапа он пропустил. Александр остался в расположении национальной команды, чтобы успеть восстановиться к плей-офф. Однако попытки украинских медиков осуществить форсированное восстановление футболиста оказались тщетными.

Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе. В 1/8 финала подопечные Шевченко сыграют со Швецией. Матч пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

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