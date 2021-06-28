Тренер сборной Швеции высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Украины.

«Я собрал игроков и сказал им, что не хотел бы быть ни в одном другом месте в мире, кроме этой комнаты, в этот момент, с этими людьми. Сборная Украины — хорошая команда. Они знают, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией они выглядели измученными, но, как и мы, потом получили много отдыха — даже больше нас», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе.



Матч Швеция — Украина пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.