Бензема сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции

Нападающий национальной команды Франции Карим Бензема сравнялся с Зинедином Зиданом по количеству голов за сборную.

В матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 в серии пенальти) Бензема оформил дубль. Таким образом, теперь в его активе 31 гол за сборную Франции. Столько же забил и Зидан.

Больше голов за сборную Франции забили только Тьерри Анри (51), Оливье Жиру (46), Мишель Платини (41), Антуан Гризманн (37) и Давид Трезеге (34).

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.