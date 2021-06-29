Бензема сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции
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Нападающий национальной команды Франции Карим Бензема сравнялся с Зинедином Зиданом по количеству голов за сборную.
В матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 в серии пенальти) Бензема оформил дубль. Таким образом, теперь в его активе 31 гол за сборную Франции. Столько же забил и Зидан.
Больше голов за сборную Франции забили только Тьерри Анри (51), Оливье Жиру (46), Мишель Платини (41), Антуан Гризманн (37) и Давид Трезеге (34).
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.
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