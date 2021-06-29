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«Интер» нацелился на Андре Онану, дисквалифицированного за допинг

«Интер» нацелился на Андре Онану, дисквалифицированного за допинг
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Вратарь «Аякса» Андре Онана, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, привлёк внимание очередного европейского топ-клуба.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на 25-летнего футболиста нацелился «Интер». Нерадзурри рассчитывают заполучить Онану бесплатно, поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с амстердамским клубом.

Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Дисквалификация истекает в феврале 2022-го, однако Спортивный арбитражный суд может смягчить наказание. CAS должен вынести свой вердикт по апелляции в июне.

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