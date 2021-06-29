«Ювентус» вступит в борьбу с «Ромой» за Джаку
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«Ювентус» заинтересовался полузащитником сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой, сообщает Calciomercato.
У туринцев существуют трудности с подписанием Мануэля Локателли из «Сассуоло», и поэтому они могут переключиться на Джаку. «Арсенал» не устраивает официальное предложение «Ромы» по трансферу швейцарца, которое составляет € 12 млн плюс 3 млн бонусов. «Арсенал» же требует не менее € 20 млн.
Сообщалось, что «Рома» может завершить трансфер Джаки в ближайшие дни.
28-летний Джака играет за лондонский «Арсенал» с 2016 года. Ранее он выступал за «Боруссию» (Мёнхенгладбах) и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года.
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