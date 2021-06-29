Мануэль Нойер: Германия не сумела найти брешь в обороне сборной Англии

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Англии (0:2) и вылет с турнира.
«У нас сегодня был отличный шанс пройти сильную команду. Мы им не воспользовались и теперь очень разочарованы. Нашим нападающим было сложно принимать дальние забросы, которые мы запускали вперёд. Диагональные переводы мяча тоже не сработали, так что мы не сумели найти брешь в обороне сборной Англии, как того хотели», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 29 июня 2021
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