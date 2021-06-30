Роналду не ведёт переговоры с «Ювентусом» о продлении контракта

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не ведёт переговоры с клубом о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Ювентус» ждёт, когда Роналду и его агент Жорже Мендеш решат, покинут ли «Ювентус» этим летом или нет. При этом у португальца всё ещё действующий контракт с клубом до 2022 года с зарплатой € 31 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что Мендеш в ближайшее время проведёт встречу с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить будущее своего клиента. Отмечается, что туринский клуб пока не получал официальных предложений по трансферу Роналду.
36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
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