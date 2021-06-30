Игорь Колыванов: скорее всего, Украина сильнее России, раз прошла дальше на Евро-2020

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со Швецией (2:1 ДВ). В четвертьфинале команда сыграет с Англией.
«Если Украина прошла дальше, то, скорее всего, они сильнее нас. У них со шведами была абсолютно равная игра. У Швеции было удаление в дополнительное время, поэтому украинцам удалось забить на последних секундах.
В матче с Англией Украине будет непросто — соперник выше классом, это однозначно. Англия более титулованная, футболисты играют в лучших европейских клубах. В футболе всё может произойти. Красивый футбол украинцы, как и наши футболисты, не показывали, но грамотно играли в обороне. Не сказал бы, что Украина — это одна из тех команд, которые реально претендуют на то, чтобы даже выйти в полуфинал. Ничего сверхъестественного не было, это команда с хорошим подбором футболистов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 30 июня 2021
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