Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса.



«Что касается проведения матчей Евро, то здесь, конечно, прежде всего, мы были вынуждены исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Путин во время «Прямой линии».



Санкт-Петербург примет один из матчей 1/4 финала чемпионата Европы. В этой встрече на стадионе «Газпром Арена» сыграют сборные Швейцарии и Испании. До этого в Санкт-Петербурге было проведено ещё шесть матчей Евро-2020.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.