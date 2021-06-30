Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса
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Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса.
«Что касается проведения матчей Евро, то здесь, конечно, прежде всего, мы были вынуждены исполнять взятые на себя обязательства», — сказал Путин во время «Прямой линии».
Санкт-Петербург примет один из матчей 1/4 финала чемпионата Европы. В этой встрече на стадионе «Газпром Арена» сыграют сборные Швейцарии и Испании. До этого в Санкт-Петербурге было проведено ещё шесть матчей Евро-2020.
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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