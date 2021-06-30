Видео: эмоции болельщиков в Киеве во время и после матча Украины со Швецией на Евро-2020

Болельщики сборной Украины посмотрели матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со Швецией в фан-зоне в Киеве.



Пользователь Kuyani4 опубликовал в YouTube видео с эмоциями украинских фанатов, которые бурно праздновали голы национальной команды команды, а затем отправились гулять по городу и праздновать выход сборной в четвертьфинал Евро-2020.

Видео с реакцией украинских болельщиков:

Напомним, сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.