Полуголый фанат выбежал на поле после матча Украина – Швеция. Фото

Полуголый фанат сборной Украины выбежал на поле в матче чемпионата Европы – 2020 со сборной Швеции (2:1 ДВ). Момент не показали в прямом эфире, но его засняли очевидцы происшествия и выложили в сеть.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Болельщик без футболки смог уйти от одного из стюардов, но второй остановил его подножкой.

Фото: Andrew Milligan/Getty Images

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0). В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.

Фото: Andrew Milligan/Getty Images

Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.



Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).