Полуголый фанат выбежал на поле после матча Украина – Швеция. Фото

Полуголый фанат сборной Украины выбежал на поле в матче чемпионата Европы – 2020 со сборной Швеции (2:1 ДВ). Момент не показали в прямом эфире, но его засняли очевидцы происшествия и выложили в сеть.
Фото: Stu Forster/Getty Images
Болельщик без футболки смог уйти от одного из стюардов, но второй остановил его подножкой.
Фото: Andrew Milligan/Getty Images
Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0). В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.
Фото: Andrew Milligan/Getty Images
Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).
- 30 июня 2021
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