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Писарев: если у нас такие слабые игроки, то может к Хорватии вообще не готовиться?

Писарев: если у нас такие слабые игроки, то может к Хорватии вообще не готовиться?
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.

«Если технический комитет поддержал Черчесова и признал, что наши футболисты очень слабые и уступают и Дании, и Бельгии, то может нашей сборной не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия — вице-чемпион мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Получается, что с хорватами вообще не надо играть? Там вообще без шансов? Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Мальте и Кипру?», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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