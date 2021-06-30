Писарев: если у нас такие слабые игроки, то может к Хорватии вообще не готовиться?

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.



«Если технический комитет поддержал Черчесова и признал, что наши футболисты очень слабые и уступают и Дании, и Бельгии, то может нашей сборной не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия — вице-чемпион мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Получается, что с хорватами вообще не надо играть? Там вообще без шансов? Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Мальте и Кипру?», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.