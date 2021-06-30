«Ливерпуль» объявил об уходе защитника Озана Кабака

Турецкий центральный защитник Озан Кабак покинет «Ливерпуль» 1 июля по истечении срока действия арендного соглашения и вернётся в «Шальке», сообщается на официальном сайте английского клуба.
«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку, которая была оказана мне с первого дня. Этот опыт был очень важным для меня. Я многому научился у Юргена Клоппа и товарищей по команде. Я всегда буду помнить дни, проведённые в „Ливерпуле“, — отметил Кабак.
В конце мая сообщалось, что «Ливерпуль» не собирается выкупать защитника «Шальке» за € 18 млн. Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.
- 30 июня 2021
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:40
-
17:24
-
17:24
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:40