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«Ливерпуль» объявил об уходе защитника Озана Кабака

«Ливерпуль» объявил об уходе защитника Озана Кабака
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Турецкий центральный защитник Озан Кабак покинет «Ливерпуль» 1 июля по истечении срока действия арендного соглашения и вернётся в «Шальке», сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить клуб за поддержку, которая была оказана мне с первого дня. Этот опыт был очень важным для меня. Я многому научился у Юргена Клоппа и товарищей по команде. Я всегда буду помнить дни, проведённые в „Ливерпуле“, — отметил Кабак.

В конце мая сообщалось, что «Ливерпуль» не собирается выкупать защитника «Шальке» за € 18 млн. Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

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