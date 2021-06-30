Брат Кокорина рассказал подробности задержания

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о подробностях задержания полицией.



«То, что написали СМИ про тот инцидент — неправда. Поэтому хотел бы рассказать вам, как всё было. Я был со своим другом, мы подъехали к отелю. На въезде моему другу сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шёл отсюда. Мой друг ответил: «Разве так можно разговаривать с гражданином?» После этого его оскорбили.

Я вышел из машины и начал снимать на телефон. Потом пришли, так сказать, «полицейские» и моего друга начали заламывать. Я спросил у них, за что они его заламывают, а в ответ услышал, что здесь нельзя снимать видео. Заломали и меня, ещё телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, всё остальное — выдуманные истории. Особо разговоров не было, нас заложили и повезли в отделение.



Получается, что приехали в отделение из-за того, что я вышел из машины и начал снимать видео, где видно, что с моим другом поступают несправедливо. Мне выписали административный штраф, который формулируется так — «штраф за неповиновение к законному требованию полиции». Хотя от меня никто и ничего не требовал. Они мне говорили, чтобы я убрал телефон. А что, я не могу разве снимать видео? Вот и всё. Мне в итоге присудили штраф в виде 4 тыс. рублей. Суд закрылся, и мы всё оплатили», — цитирует Кокорина Sport24.