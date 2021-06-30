Созин: Черчесов вооружён. Другого человека, полностью владеющего ситуацией, сейчас нет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение техкомитета РФС выразить поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Технический комитет не должен обращать внимания на мнения частных лиц. У каждого болельщика оно есть, но оно – непрофессиональное. Лично я бы технический комитет РФС поддержал: да, результат неудовлетворительный, но Черчесов должен продолжить работу с командой. Сегодня альтернативы ему нет – нам надо закончить отбор к ЧМ-2022. Уверен, Черчесов вооружён и сделает правильные выводы.



Серьёзный иностранец сегодня к нам не поедет. У него всего два месяца на знакомство с игроками, уважающий себя специалист на такие условия не пойдёт: не дай бог проиграем, и его имиджу конец. Черчесов должен закончить цикл. Не то, что коней не меняют на переправе – мы уже переправу пошли. Нужен только несчастный случай. Не является ли провал на Евро таким случаем? Да, выступили неудачно, но не в этот момент надо менять тренера. Скорее всего моё мнение будет непопулярным, но другого человека, который полностью владеет ситуацией, сегодня нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.