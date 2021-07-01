Радимов: из матчей сборной России на Евро-2020 запомнился только гол Миранчука
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об изменениях, необходимых сборной России.
«Будет ли Черчесов меняться? Конечно, мы ждём перемен. Более атакующую игру, более классную игру именно в атаке, хочется видеть больше голов. Вот взять тех же хорватов, им никто и слова не скажет, пусть они и проиграли 3:5 испанцам, но они играли в атаку. Если бы они закрылись, то всё равно проиграли бы, а так и сами хорваты получили удовольствие.
Что запомнилось из наших трёх матчей? Только гол Миранчука, который был произведением искусства. Такого хочется побольше. Хочется больше агрессии и прессинга, яркости. Я так понимаю, что Черчесов остаётся, и дай бог, мы поменяем сборную. Нужны новые личности», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
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