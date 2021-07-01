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Тони Кроос решил уйти из сборной Германии

Тони Кроос решил уйти из сборной Германии
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, вероятно, больше не сыграет за национальную команду.

На днях немецкая сборная встретилась с Англией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 и покинула турнир, проиграв со счётом 0:2. Хавбек провёл на поле все 90 минут.

Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, матч с англичанами стал для 31-летнего футболиста последним на международном уровне. Тони принял решение завершить карьеру в сборной и объявит об этом в ближайшее время.

Кроос вызывается в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.

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