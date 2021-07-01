Бышовец: Дзюба обкакался в первую очередь. Иди в сумо, ММА — толкайся, бейся, рубись

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы – 2020.



«Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже». О чём можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались? Главный тренер говорит, что это была лучшая игра на турнире. Где этот уровень? Один мяч с пенальти? И я не представляю, с каким счетом надо было проиграть, чтобы Черчесов был недоволен. Тактика нормально, организация в порядке, а счёт 1:4.



С каким счётом, понимаешь, надо проиграть, чтобы не обкакаться? Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь. Все эти его выигранные единоборства вверху, это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА — толкайся, бейся, рубись», — цитирует Бышовца телекомпания «Новый Век».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о капитанской повязке Роналду, историческом промахе Мбаппе и причинах успеха Украины.

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