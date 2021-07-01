Моцарт: уверен, что у Витории получится добиться успеха со «Спартаком»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.
«Сейчас португальская тренерская школа – одна из лучших в мире. Это видно по числу специалистов, которые работают в разных европейских клубах. Уверен, что у Витории получится добиться успеха со «Спартаком». Но я считаю, в любой стране есть отличные тренеры, просто у каждого своя собственная манера работы. Плюс каждая страна имеет свои особенности. Важно понять культуру страны, где ты будешь работать, как ведут себя футболисты, как работать с ними каждый день. Только так можно прийти к успеху», — цитирует Моцарта Appsbetting.
Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).
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