Мориц Бауэр подписал контракт с «Уфой»

Защитник Мориц Бауэр на правах свободного агента продолжит карьеру в «Уфе». Контракт с игроком подписан на два года, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, в зимнее трансферное окно 2021 года Мориц Бауэр перешёл в «Уфу» на правах аренды из английского «Сток Сити». Защитник сыграл восемь матчей за команду и сделал две голевые передачи. В мае Бауэр вернулся в английский клуб.



Ранее «Уфа» провела второй товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Башкирская команда сыграла вничью с австрийским «Вольфсбергом». Матч завершился со счётом 0:0.



По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Австрии «Вольсберг» занял пятое место, набрав 27 очков. «Уфа» в Российской-Премьер Лиге заняла 13-е место, на счету башкирской команды 25 очков.