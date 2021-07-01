Мориц Бауэр подписал контракт с «Уфой»
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Защитник Мориц Бауэр на правах свободного агента продолжит карьеру в «Уфе». Контракт с игроком подписан на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в зимнее трансферное окно 2021 года Мориц Бауэр перешёл в «Уфу» на правах аренды из английского «Сток Сити». Защитник сыграл восемь матчей за команду и сделал две голевые передачи. В мае Бауэр вернулся в английский клуб.
Ранее «Уфа» провела второй товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Башкирская команда сыграла вничью с австрийским «Вольфсбергом». Матч завершился со счётом 0:0.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Австрии «Вольсберг» занял пятое место, набрав 27 очков. «Уфа» в Российской-Премьер Лиге заняла 13-е место, на счету башкирской команды 25 очков.
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