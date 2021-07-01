Селюк раскритиковал ЦСКА за решение не брать Гогуа на второй сбор

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, раскритиковал клуб за решение не брать игрока на второй сбор.



«К сожалению, ЦСКА не аргументировал своё решение по Гогуа. Когда мы видим, что Седрика не берут на первый сбор якобы из-за коронавируса, но самое интересное, что он вдруг им заболел на следующий день, как приехал с отрицательным ПЦР-тестом. Ну не важно, заболел и заболел, выздоровел и тренируется сам. Сейчас полностью здоровый Гогуа не вызывается на второй сбор команды. Берут кого угодно, Фукса, который не сыграл ни одной игры. А Гогуа, который был признан лучшим игроком «Ротора», даже не хотят посмотреть на сборе. Если не хотите – вопросов нет. Есть процедура расторжения, выплата денег и всё. Иногда клубы начинают объяснять, что хотят продать и ищут команду… когда хотят продать или ищут команду, наоборот, игрок тренируется с командой, чтобы на него смотрели. Как они собрались искать Седрику команду, если он даже не тренируется с командой. Они будут объяснять другим клубам, что мы хотим его продать, но он даже не тренируется? Это полный идиотизм.



Мне странно то, что такой клуб как ЦСКА поступает именно так. При таком подходе армейцы сами отрезают компромисс. Они делают футболиста изгоем, к сожалению, дистанцируются от него. Это наказуемо через ФИФА, мы всё делаем в юридической плоскости. Юристы уже направили письма в ЦСКА. Этот вопрос решится, причём решится, боюсь, не в сторону ЦСКА. Не хотите – нет вопросов. Скажите, что готовы расторгнуть согласно международному законодательству», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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