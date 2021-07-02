Слуцкий рассказал, у кого в «Рубине» проблемы с дисциплиной
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, у кого в команде большие проблемы с дисциплиной.
«Кто самый слабый по чувству юмора? Макаров. По дисциплине, кто опаздывает на теорию или в автобус? Думаю, штрафов больше всего заплатил либо Деспотович, либо тот же Макаров. Как он в сборную попал? Он платит штрафы не за то, что опаздывает. Я могу его, например, с тренировки выгнать. Он с судейством активно не согласен. Я же сужу обычно, он против меня, как и я против российских судей. Он моделирует», — сказал Слуцкий в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Денис Макаров — выпускник академии «Мордовии». За «Рубин» выступает с 2020 года, перейдя в казанский клуб из «Нефтехимика». Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 4 млн.
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