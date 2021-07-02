Петиция за переигровку матча Евро-2020 Франция — Швейцария собрала более 200 тыс. подписей

Во Франции фанат создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти), сообщает издание RTL. Болельщик уверен, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с решающим пенальти нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара. Петицию уже подписали более 200 тыс. человек.



28 июня сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.

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