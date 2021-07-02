Петиция за переигровку матча Евро-2020 Франция — Швейцария собрала более 200 тыс. подписей
Поделиться
Во Франции фанат создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти), сообщает издание RTL. Болельщик уверен, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с решающим пенальти нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара. Петицию уже подписали более 200 тыс. человек.
28 июня сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
11:01
-
10:46
-
10:26
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
09:48
-
09:44
-
09:31
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
06:54
-
06:36
-
06:14
-
05:38
-
05:18
-
05:05
-
04:38
-
04:21
-
04:09
-
03:53
-
03:25
-
02:50
-
02:29
-
02:07
Партнерский контент