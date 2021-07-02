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Черчесов: видео Дзюбы — это некрасиво. Но самые воспитанные ничего не выигрывают

Черчесов: видео Дзюбы — это некрасиво. Но самые воспитанные ничего не выигрывают
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о статусе нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде после появления в сети интимного видео с его участием.

«Видео Дзюбы — это некрасиво, но надо отделять одно от другого. Самые воспитанные ничего никогда не выигрывают. Лидерские качества он не утратил, было бы так — я бы увидел», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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