Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почти ничего не понял». Губерниев прокомментировал пресс-конференцию Черчесова

«Почти ничего не понял». Губерниев прокомментировал пресс-конференцию Черчесова
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о состоявшейся сегодня, 2 июля, пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Из слов Черчесова я почти ничего не понял. Хотя нет, понял одно: Черчесов поговорит с главным тренером сборной и они вместе примут решение — непосредственно Черчесов и главный тренер сборной. На свой вопрос, как и на многие другие, ответа не услышал. Не очень понял, зачем это было нужно.

Отдаю должное тренеру: он молодец, что пришёл на прямой эфир, — это смелое решение. Но нужно всё-таки держать удар. Вспомните Карнеги: если тебе достался лимон — сделай из него лимонад. Лимон Черчесову достался, а он к этому лимону купил ещё пять тонн лимонов и начал всё это выдавливать. Должна быть какая-то привлекательность, а если что-то не так, значит, надо обратить в свою веру, быть обаятельным, медийным. Вместо плюсов, которые тренер мог получить после пресс-конференции, — одни лишь минусы. Не очень понимаю, что будет дальше. Как и не буду говорить, должен Черчесов уйти или остаться. Но то, что тренер усложнил себе ситуацию, — это факт. Причём как в медийном, так и во внутрикорпоративном поле», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Черчесов дал пресс-конференцию не для болельщиков, а для командира. Скучно и неубедительно Черчесов дал пресс-конференцию не для болельщиков, а для командира. Скучно и неубедительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021