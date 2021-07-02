Зинченко: чтобы выйти в полуфинал Евро, каждый украинец должен сыграть лучший матч в жизни

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.
«Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошёл большой путь в своей карьере. Когда я выйду завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошёл я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.
Цифры говорят сами за себя. Англия ещё не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места. Что касается Кайла Уокера и Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам.
Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни», — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.
Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.
- 2 июля 2021
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