Зелимхан Бакаев заявил, что останется в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что не планирует переходить в другой клуб, а также поделился эмоциями от тренировок с новым наставником Руем Виторией.



«Самое главное, что мы играем в футбол, который мне привычен. Мне без разницы, под какой схемой играть. Мы играем в короткий пас, возможно, поэтому мы сейчас играем лучше, чем раньше. Я играю больше в оттяжке, но иногда я меняюсь с нападающим. У нас гибкая схема, нам тренер не говорит стоять на одной позиции. В чём различия между Виторией и Тедеско? Они оба харизматичные, но играют по разным схемам.

Рассматриваю ли предложения от других клубов? Я никуда не ухожу. От меня здесь ничего не зависит. Моё дело — играть, работать. Я это и делаю. Шагов не предпринимаю, так что это не ко мне вопрос. Я остаюсь, да, всё остальное уже не ко мне — не я решаю», — цитирует Бакаева Sport24.

Сообщалось, что московское «Динамо» рассчитывало купить футболиста.