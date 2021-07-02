Бельгия — Италия: Лукаку забил пенальти и сократил отставание бельгийцев

В эти минуты проходит матч между сборными Бельгии и Италии. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первые 12 минут итальянцам удалось открыть счёт с помощью Леонардо Бонуччи, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел свою команду вперёд. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество Италии. После пропущенного гола бельгийцы почти сразу получили право на пенальти, и Ромелу Лукаку сократил отставание бельгийцев.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогают ему ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Рапальини.