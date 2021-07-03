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Евро-2020, Чехия — Дания: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 июля, состоится матч Чехия — Дания. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.

Матч Чехия — Дания можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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