Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 19:00

Сегодня, 3 июля, состоится матч Чехия — Дания. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.



Матч Чехия — Дания можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.