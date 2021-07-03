Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 3 июля, состоится матч Чехия — Дания. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.
Матч Чехия — Дания можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Комментарии
- 3 июля 2021
-
17:31
-
17:20
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:22
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:33
-
14:25
-
14:18
-
14:03
-
13:53
-
13:39
-
13:30
-
13:13
-
13:04
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:21
-
12:18
-
12:07
Партнерский контент