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Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе

Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе
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Известный блогер Василий Уткин оценил шансы Станислава Черчесова остаться главным тренером сборной России после ответов на пресс-конференции.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.

До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому была нужна поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении. Причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал Уткин в своём «телеграме».

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