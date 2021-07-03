Белорусский хавбек Зинович рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»

Белорусский полузащитник Кирилл Зинович рассказал, почему решил стать игроком московского «Локомотива».
«Мне позвонил агент, сказал, что есть большой интерес ко мне со стороны «Локомотива»: руководство, в том числе тренер, видели мою игру. И сказали, что хотят видеть меня в команде. Конечно, я ответил «да». «Локомотив» — большой клуб. Считаю, что это шаг вперёд для меня, для моей карьеры.
Да, ко мне проявляли интерес другие российские клубы, но я выбрал «Локомотив». «Локомотив» выше в таблице, клуб играет в еврокубках. Плюс был интерес Марко, а когда идёт интерес от тренера — это очень важно для игрока. Когда тренер в тебе заинтересован, ты перешёл — и он с тобой работает, разговаривает, подсказывает, в чём нужно добавлять. Это очень важно для игрока», — приводит слова Зиновича пресс-служба «Локомотива».
- 3 июля 2021
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