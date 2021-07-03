Чехия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро

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Стали известны составы сборных Чехии и Дании на матч 1/4 финала чемпионата Европы.

Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Цоуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекгарт, Пешек.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.



Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.