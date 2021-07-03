Чехия — Дания: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро

Стали известны составы сборных Чехии и Дании на матч 1/4 финала чемпионата Европы.
Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Цоуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекгарт, Пешек.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.
Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.
Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 3 июля 2021
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:22
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:33
-
14:25
-
14:18
-
14:03
-
13:53
-
13:39
-
13:30