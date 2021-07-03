Балотелли: я заставил бы всех игроков сборной Италии встать на колено

Нападающий Марио Балотелли, который всегда выделялся яркими образами и выражениями, высказался о теме движения Black Lives Matter.
На своей странице в «Инстаграме» итальянец пообщался с подписчиками. У Балотелли спросили, встал бы он на колено перед матчем Евро-2020 в рамках акции BLM, если бы вышел на поле в составе национальной команды. «Конечно, я бы встал на колено, а также заставил бы других игроков сделать то же самое», — ответил Марио.
Балотелли перестал вызываться в сборную Италии в 2018 году. Итальянцы, по мнению экспертов, являются фаворитами турнира. В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини сыграет с Испанией.
Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона. Сейчас он свободный агент. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера.
- 3 июля 2021
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