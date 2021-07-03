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Украинские и английские фанаты вместе веселились перед матчем в Риме

Украинские и английские фанаты вместе веселились перед матчем в Риме
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Болельщики сборных Украины и Англии встретились возле стадиона «Олимпико» перед матчем 1/4 финала Евро.

Фанаты веселились и делали совместные снимки. Фото опубликовано в «твиттере» OGCOM.

Встреча украинцев и англичан проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Украина — Англия.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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