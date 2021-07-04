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Защитник сборной Украины: Англия забила все моменты, которые были, поэтому такой счёт

Защитник сборной Украины: Англия забила все моменты, которые были, поэтому такой счёт
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал разгромное поражение команды в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Англии (0:4).

«Англия была одним из самых сильных соперников, против кого мы играли на этом Евро. Но здесь не бывает слабых соперников. Нидерланды очень сильными были, Австрия, Англия тоже. Просто они забили все моменты, которые у них были, поэтому такой счет. Всегда сложно отыгрываться после 0:2. Когда пропускаешь на первых минутах первого тайма и сразу после начала второго тайма. Психологически очень сложно. Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два – на грани фантастики. Это нас немного надломило», — приводит слова Миколенко ua.tribuna.com.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
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