Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки – 2021

После завершения заключительной встречи 1/4 финала Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Эквадора (3:0) стали известны все полуфиналисты турнира.
Так, в полуфинале встретятся Бразилия – Перу и Аргентина – Колумбия.
Напомним, что на стадии 1/4 финала Бразилия обыграла Чили (1:0), а Перу в драматичной игре оказался сильнее Парагвая (3:3, 4:3 по пенальти). В другой части сетки Колумбия победила Уругвай (0:0, 4:2 по пенальти), а Аргентина всухую крупно обыграла Эквадор (3:0).
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
- 4 июля 2021
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