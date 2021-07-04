Жена Шевченко: горжусь тем, чего достигла сборная Украины

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировала результат матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с Англией (0:4).



«Вечер был действительно тяжёлым. Я так нервничала, что не смогла смотреть матч. Из-за проживания в Англии и гражданства Великобритании было ещё труднее, но я горжусь тем, чего достигла сборная Украины. Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Поздравляю, Англия», — написала Пазик на своей странице в «Инстаграме».



В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Италии и Испании.

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