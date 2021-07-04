Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в туринском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже проинформировал руководство «Ювентуса» о желании Роналду продлить контракт до июня 2023 года. В туринском клубе попросили время на раздумье, так как из-за пандемии коронавируса для «Ювентуса» стало затруднительно выплачивать Роналду зарплату, которая составляет € 31 млн в год.



Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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