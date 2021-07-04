«Краснодар» продал форварда Онугху датскому «Вайле»
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Нападающий «Краснодара» Герман Онугха перешёл в датский «Вайле» на полноценной основе. Об этом сообщает сайт краснодарской команды. В минувшем сезоне форвард выступал за датчан на правах аренды.
24-летний Онугха перешёл в «Краснодар» в июле 2018 года. За основную и вторую команды форвард в сумме сыграл 64 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской Суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провёл 19 матчей, забил 5 голов и записал на свой счёт одну голевую передачу.
«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на сайте клуба.
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