Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» продал форварда Онугху датскому «Вайле»

«Краснодар» продал форварда Онугху датскому «Вайле»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха перешёл в датский «Вайле» на полноценной основе. Об этом сообщает сайт краснодарской команды. В минувшем сезоне форвард выступал за датчан на правах аренды.

24-летний Онугха перешёл в «Краснодар» в июле 2018 года. За основную и вторую команды форвард в сумме сыграл 64 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской Суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провёл 19 матчей, забил 5 голов и записал на свой счёт одну голевую передачу.

«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на сайте клуба.

Новость по теме
«Минск» недополучит $ 1 млн спонсорской помощи и приостановит связи с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021