Венедиктов: Черчесов прав, что он госчиновник. Он назначен Путиным и будет снят только им

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поделился мнением о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я смотрел пресс-конференцию Черчесова, но я не слушал её. Читал, естественно, отклики. Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь ещё.

Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик. Он не болельщик? Я не болельщик, и он не болельщик.

Так вот, он отчитывается перед тем, кто его назначил. Нормально. Это в России так. Да, он государственный чиновник класса А, верно. Это правда. Он не слукавил. Что он сказал? Помнишь, как Лужков: «Не вы меня назначали, не вам меня и снимать». Он это и сказал, как я понимаю по дивным откликам в «Твиттере» и в «Фейсбуке». Человек сказал правду, а вы опять недовольны», — сказал Венедиктов в эфире «Эха Москвы».

Станислав Черчесов ранее отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможных кадровых перестановках в национальной команде.