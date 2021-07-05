Кристиан Эриксен сфотографировался с болельщиком на пляже

В сети появилось фото полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после перенесённой операции и выписки из больницы.
12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по её итогам сборная Дании проиграла со счётом 0:1.
29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
После победы Дании над сборной Чехии (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020 Эриксен отправил сообщение в WhatsApp своим товарищам по национальной команде. Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport, хавбек написал в чат сборной Дании: «Я горжусь вами».
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