Деле Алли: единственный, кого виню в своих неудачах, это я сам

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли рассказал о планах на будущий сезон.



«Единственный, кого виню в своих неудачах, это я сам. Я должен выступать на таком высоком уровне, чтобы тренеру было сложно не поставить меня в стартовый состав. Никого не виню, кроме себя. Работа с Моуринью была отличным опытом, я многому научился.



В новом сезоне хочу стать одним из лучших. Многие говорят, что я должен обрести ту форму, которая была у меня несколько лет назад. Но я хочу полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Почти весь отпуск я тренировался. Не чувствовал, что мне нужен отдых, ведь я двигаюсь к своей цели. Сейчас впервые за долгое время чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Алли Goal.com.