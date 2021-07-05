Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии по футболу представила заявку на летние Олимпийские игры в стиле аниме

Сборная Германии по футболу представила заявку на летние Олимпийские игры в стиле аниме
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Германии по футболку оригинально объявила заявку на летние Олимпийские игры в Токио (Япония).

Состав команды был представлен видеороликом, выполненным в стиле японской мультипликации — аниме.

Видео можно посмотреть на странице сборной Германии в «Твиттере».

Заявка сборной Германии на Олимпийские игры:

вратари: Флориан Мюллер («Штутгарт»), Лука Плогманн («Вердер»), Свенд Бродерсен (без клуба);

защитники: Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Джоша Вагноман («Гамбург»), Амос Пайпер («Арминия»), Феликс Удуохай («Аугсбург»), Джордан Торунарига («Герта»), Давид Раум («Хоффенхайм»);

полузащитники: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Арне Майер («Герта»), Антон Стак («Гройтер-Фюр»), Никлас Дорщ («Гент»), Марко Рихтер («Аугсбург»), Исмаил Якобс («Кёльн»), Эдуард Лёвен («Бохум»);

нападающие: Макс Крузе, Седрик Тойхерт (оба — «Унион»), Надием Амири («Байер»).

Новость по теме
«Зенит» назвал причины, по которым Малком не попал в заявку олимпийской сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021