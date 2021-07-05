Сборная Германии по футболу представила заявку на летние Олимпийские игры в стиле аниме

Сборная Германии по футболку оригинально объявила заявку на летние Олимпийские игры в Токио (Япония).
Состав команды был представлен видеороликом, выполненным в стиле японской мультипликации — аниме.
Видео можно посмотреть на странице сборной Германии в «Твиттере».
Заявка сборной Германии на Олимпийские игры:
вратари: Флориан Мюллер («Штутгарт»), Лука Плогманн («Вердер»), Свенд Бродерсен (без клуба);
защитники: Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Джоша Вагноман («Гамбург»), Амос Пайпер («Арминия»), Феликс Удуохай («Аугсбург»), Джордан Торунарига («Герта»), Давид Раум («Хоффенхайм»);
полузащитники: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Арне Майер («Герта»), Антон Стак («Гройтер-Фюр»), Никлас Дорщ («Гент»), Марко Рихтер («Аугсбург»), Исмаил Якобс («Кёльн»), Эдуард Лёвен («Бохум»);
нападающие: Макс Крузе, Седрик Тойхерт (оба — «Унион»), Надием Амири («Байер»).
- 5 июля 2021
-
11:55
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:18
-
11:15
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:18
-
10:14
-
10:01
-
09:56
-
09:42
-
09:39
-
09:35
-
09:25
-
08:43
-
08:30
-
08:03
-
07:37
-
07:20
-
06:59
-
06:38
-
05:56
-
05:15
-
04:22
-
04:01
-
03:42
-
03:19
-
03:03
-
02:32