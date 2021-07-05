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Сборная Германии по футболу представила заявку на летние Олимпийские игры в стиле аниме

Сборная Германии по футболку оригинально объявила заявку на летние Олимпийские игры в Токио (Япония).



Состав команды был представлен видеороликом, выполненным в стиле японской мультипликации — аниме.

Видео можно посмотреть на странице сборной Германии в «Твиттере».



Заявка сборной Германии на Олимпийские игры:



вратари: Флориан Мюллер («Штутгарт»), Лука Плогманн («Вердер»), Свенд Бродерсен (без клуба);



защитники: Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Джоша Вагноман («Гамбург»), Амос Пайпер («Арминия»), Феликс Удуохай («Аугсбург»), Джордан Торунарига («Герта»), Давид Раум («Хоффенхайм»);



полузащитники: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Арне Майер («Герта»), Антон Стак («Гройтер-Фюр»), Никлас Дорщ («Гент»), Марко Рихтер («Аугсбург»), Исмаил Якобс («Кёльн»), Эдуард Лёвен («Бохум»);



нападающие: Макс Крузе, Седрик Тойхерт (оба — «Унион»), Надием Амири («Байер»).