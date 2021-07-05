Поульсен: если игроки сборной Англии уверены, что переиграют Данию, это слишком смело
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.
«Англия — фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но футболисты не обязательно так считают. Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка, так что, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны», — приводит слова Поульсена пресс-служба УЕФА.
Матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сыграют сборные Италии и Испании. Встреча состоится завтра, 6 июля. Финальный матч Евро-2020 пройдёт 11 июля.
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