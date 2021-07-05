Эвра поддержал Англию в безумном видео. Он наорал в рыбу и вылез из машины через крышу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порадовал подписчиков в «Инстаграме» новым ярким видео.
Француз опубликовал ролик в поддержку сборной Англии в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 с Данией. На видео Эвра сидит на заднем сиденье автомобиля в образе солиста группы Oasis Лиама Галлахера и поёт песню, используя вместо микрофона рыбу с картошкой.
«Когда в последний раз Англия выиграла трофей, на Земле жили динозавры! Так что вперёд! Вы способны на это! Рыба жива! Вы готовы к этому безумию и счастью? Боже мой! Давай, Англия! Фиш-энд-чипс! Я сваливаю!» — прокричал Патрис и вылез из машины через крышу.
На этом видео Эвра не закончилось. Он вернулся в авто через дверь и прокричал свою фирменную фразу: «Я люблю эту игру!»
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Второй финалист Евро-2020 определится в паре Италия — Испания.
- 5 июля 2021
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