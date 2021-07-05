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Бонуччи: если покажем Италию образца последних 30 матчей, то добьёмся результата

Бонуччи: если покажем Италию образца последних 30 матчей, то добьёмся результата
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро с Испанией.

«В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, но ещё ничего не выиграли. Нужно сосредоточить своё внимание на том, что надо улучшить. Матч с такой сильной командой должен добавить нам мотивации.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и ещё больше сплотил её. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата», — приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

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