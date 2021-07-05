«Фенербахче» сохраняет интерес к Дзюбе, но ещё не сделал предложение «Зениту»

Турецкий инсайдер Экрем Конур подтвердил интерес «Фенербахче» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, подчеркнув, что официального предложения по игроку «канарейки» пока не сделали. Более того, по данным Конура, «Зенит» не горит желанием отпускать игрока, предлагая ему новый контракт.

«По Артёму Дзюбе много вопросов. «Зенит» хочет продлить контракт с нападающим по схеме «1+1». Насколько мне известно, официального предложения по Дзюбе «Фенербахче» пока не сделал», — написал Конур в своём «твиттере».

Дзюба в составе сборной России неудачно выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не сумела пробиться в плей-офф. Сам Артём забил на турнире один мяч с пенальти.



Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов (три — с пенальти) в 27 матчах. Также на его счету шесть результативных передач.