Бывший владелец «Рединга» Зингаревич купил болгарский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому принадлежал английский «Рединг», стал владельцем болгарского «Ботева», сообщает БНР.
5 июля контрольный пакет акций клуба перешёл к российскому бизнесмену. Исполнительный директор клуба из Пловдива Даниэль Серехидо сообщил, что официальное объявление о сделке случится ближе к концу недели, когда данные будут внесены в торговый регистр.
В прошлом сезоне болгарского чемпионата «Ботев» занял 10-е место в турнирной таблице.
Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрёл контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. Год назад сообщалось, что Зингаревич намерен приобрести французский клуб «Шатору», выступающий в Лиге 2.
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