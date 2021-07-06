Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший владелец «Рединга» Зингаревич купил болгарский клуб

Бывший владелец «Рединга» Зингаревич купил болгарский клуб
Комментарии

Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому принадлежал английский «Рединг», стал владельцем болгарского «Ботева», сообщает БНР.

5 июля контрольный пакет акций клуба перешёл к российскому бизнесмену. Исполнительный директор клуба из Пловдива Даниэль Серехидо сообщил, что официальное объявление о сделке случится ближе к концу недели, когда данные будут внесены в торговый регистр.

В прошлом сезоне болгарского чемпионата «Ботев» занял 10-е место в турнирной таблице.

Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрёл контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. Год назад сообщалось, что Зингаревич намерен приобрести французский клуб «Шатору», выступающий в Лиге 2.

Новость по теме
Бывший владелец «Рединга» Зингаревич хочет приобрести клуб из второй лиги Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021