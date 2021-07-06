Бывший владелец «Рединга» Зингаревич купил болгарский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому принадлежал английский «Рединг», стал владельцем болгарского «Ботева», сообщает БНР.

5 июля контрольный пакет акций клуба перешёл к российскому бизнесмену. Исполнительный директор клуба из Пловдива Даниэль Серехидо сообщил, что официальное объявление о сделке случится ближе к концу недели, когда данные будут внесены в торговый регистр.

В прошлом сезоне болгарского чемпионата «Ботев» занял 10-е место в турнирной таблице.

Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрёл контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. Год назад сообщалось, что Зингаревич намерен приобрести французский клуб «Шатору», выступающий в Лиге 2.