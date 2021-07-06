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Ральф Рангник не займёт пост в «Локомотиве». Его фирма будет консультировать клуб

Ральф Рангник не займёт пост в «Локомотиве». Его фирма будет консультировать клуб
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Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива». По словам специалиста, его новая фирма будет консультировать московский клуб.

«Я открываю свою консалтинговую фирму. Мы будем заниматься выстраиванием работы клубов. У меня нет цели построить большое агентство. Мой девиз, скорее, такой: «Небольшой, но хороший». Я не знаю никого, кто предлагает что-то подобное после стольких лет работы в индустрии.

«Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве», — цитирует Рангника Sportbuzzer со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Рангник и бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подпишут контракты с «Локомотивом».

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Источник: Цорн и Рангник станут сотрудниками «Локомотива»
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