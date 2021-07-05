Источник: Цорн и Рангник станут сотрудниками «Локомотива»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник подпишут контракты с «Локомотивом», сообщает Eurostavka.
Оба менеджера подпишут соглашения с «железнодорожниками» в ближайшие дни. Рангник станет новым спортивным директором «Локомотива», Цорн войдёт в его команду. Вместе с Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии приехали пять специалистов, не считая Цорна.
«Чемпионат» в апреле сообщал, что Рангник должен провести переговоры с руководством «Локомотива». Клуб хотел видеть его главой спортивного отдела.
Цорн с мая 2019 года по июль 2020-го был генеральным директором «Спартака». На этой должности Цорна сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе около полугода.
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